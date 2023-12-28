Генштаб подсчитал, что за 2023 год Россия атаковала Украину 7400 ракетами: статистика

Около 900 штук из общего количества летевших на Украину ракет — баллистические "Искандер-М"

Пуск ракеты Калибр (Скриншот)

СтратКом ВСУ, подчиненный Генеральному штабу, подсчитал, что в течение 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 7400 ракетами.

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Треть из этого количества составляли ракеты С-300 и С-400, отметили военные. Около 900 штук – баллистические ракеты "Искандер-М". Ракет "Кинжал" россияне использовали уже 48 штук.

Кроме того, страна-агрессор атаковала Украину около 3700 российско-иранских дронов-камикадзе Shahed, из которых Силы обороны уничтожили около 2900.

В ноябре представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что в России на тот момент было ориентировочно 165 "Калибров", 160 ракет типа Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью, около 290 единиц "Искандер-М" и "Искандер-К", 80 "Кинжалов", а также 150 ракет Х-22/Х-32.

В ночь на 26 декабря ПВО сбила 13 из 19 запущенных "шахедов".

Были зафиксированы прилеты по промышленным и инфраструктурным объектам в Одесской и Николаевской областях.

В ночь на 27 декабря россияне запустили 46 беспилотников, зафиксировано 14 прилетов.

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