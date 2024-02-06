Генштаб: РФ усилила наступление по фронту, главные удары у Авдеевки, Марьинки и Кременной

Наибольшее количество боевых столкновений с россиянами было зафиксировано в районах Авдеевки, Марьинки и Кременной

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки.

Под Кременной украинские воины отбили 20 атак в районах Белогоровки, Ямполовки, Тернов, Торского и Григоровки.

Около Бахмута ВСУ отбили 10 атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.

Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут огромные потери, Силы обороны отбили 45 штурмов в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также отбито 26 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки под Марьинкой.

В Запорожской области провалились два штурма вблизи Работино.

На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм в Крынках, отбили три штурма.

Ракетные войска ударили по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов.

2 февраля лидер большинства в Сенате, демократ Чак Шумер заявил, что на следующей неделе верхняя палата будет голосовать за законопроект о национальной безопасности, содержащий двухпартийное соглашение по безопасности границ и помощь Украине и Израилю.

На следующий день лидер большинства в Палате представителей республиканец Майк Джонсон неожиданно заявил, что Палата проголосует за отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю на $17,6 млрд, что не предусматривает дополнительного финансирования для поддержки Украины.

4 февраля Белый дом подверг критике заявление спикера Палаты представителей Майка Джонсона, который в субботу вечером анонсировал отдельный законопроект о предоставлении помощи Израилю – без денег для Украины.

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