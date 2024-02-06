Генштаб: РФ усилила наступление по фронту, главные удары у Авдеевки, Марьинки и Кременной
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений. В направлении Купянска отбито восемь атак в районах Синьковки.
Под Кременной украинские воины отбили 20 атак в районах Белогоровки, Ямполовки, Тернов, Торского и Григоровки.
Около Бахмута ВСУ отбили 10 атак в районах Богдановки, Ивановского и Клещеевки.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, несут огромные потери, Силы обороны отбили 45 штурмов в районах Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского и Невельского.
Также отбито 26 атак в районах Георгиевки и Новомихайловки под Марьинкой.
В Запорожской области провалились два штурма вблизи Работино.
На левом берегу Днепра в Херсонской области украинские подразделения расширяют плацдарм в Крынках, отбили три штурма.
Ракетные войска ударили по одному району сосредоточения личного состава, двум пунктам управления и трем складам боеприпасов.
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