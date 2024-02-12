ВСУ не видят, чтобы оккупанты планировали повторное наступление на Харьковскую область

По словам Ильи Евлаша, на этом направлении "россияне не имеют никакого шанса"

Фото: Генштаб ВСУ

Руководитель пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш заявил в эфире телемарафона, что ВСУ не фиксируют "мощные" группировки российских войск с целью повторного наступления на Харьковскую область.

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По его словам, россияне "в любом случае не будут иметь шансов для реализации планов".

"Наши Силы обороны готовы к любому развитию событий, постоянно отслеживается любое перемещение оккупантов даже вдоль линии фронта", – сказал Евлаш.

Он отметил, что с начала большой войны на этом направлении фронта продолжают устанавливаться фортификационные сооружения на случай, если россияне снова пойдут в наступление.

"Этот процесс происходит постоянно. Конечно, постоянно необходимо подвозить какие-то материалы, строить какие-то блокпосты, оборонные рубежи. Не только на этом направлении, но и на Лимано-Купянском постоянно усиливается фортификация и для этого принимаются все необходимые меры", – сказал он. Евлаш.

В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении украинские военные отразили две атаки оккупантов возле Ивановки и Табаевки Харьковской области.

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