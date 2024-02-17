Россия ударила по Купянску и Харьковскому району: била из авиации и РСЗО

В Купянске под завалами разрушенной Россией двухэтажки остаются два человека, сообщил глава ОВА

Иллюстративное фото - ресурс окупантов

Днем 17 февраля россияне ударили по селу в Харьковском районе и атаковали авиацией город Купянск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов проинформировал о последствиях.

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Он сообщил, что около 13:30 в результате авиаударов по Купянску был разрушен двухэтажный дом на два подъезда, повреждены по меньшей мере пять частных домов.

Две женщины с травмами госпитализированы, одному гражданскому мужчине оказали помощь на месте.

Из-под завалов дома деблокировали 69-летнюю женщину, она госпитализирована с переломом конечности в лечебное учреждение. Поиски продолжаются, под завалами остаются два человека, подчеркнул Синегубов.

Также около 15:40 враг нанес удары по селу Липцы Харьковского района.

По предварительной информации, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня.

В результате обстрела возник пожар в частном доме. Обошлось без пострадавших, отметил глава ОВА.

В ночь на 10 февраля россияне ударили по нефтебазе в Харькове, в результате чего произошла утечка горючего.

Также в результате атаки РФ полностью сгорело 15 частных домов – почти половина улицы. Погибли семь жителей, в том числе семья из пяти человек.

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