У Харкові був приліт не по АЗС, а по нафтобазі. Небезпека зберігається, залишилося паливо

Синєгубов заявив, що при необхідності влада розширить зону евакуації та відселення громадян

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

Російські окупанти вдарили не по заправці, а по нафтобазі у Харкові в ніч проти 10 лютого. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ворог запустив щонайменше 10 дронів-камікадзе Shahed-136, протиповітряна оборона збила вісім цілей.

Приліт був по нафтобазі, звідки і стався витік пального. Один резервуар ще наповнений паливом, небезпека зберігається. При необхідності влада розширить зону евакуації та відселення людей.

Усі служби продовжують працювати, евакуйовано 50 осіб. Врятовано чотирьох людей.

Раніше стало відомо, що в результаті атаки повністю згоріло 15 приватних будинків – це майже половина вулиці. Загинули семеро мешканців, серед них сім'я з п'яти осіб.

Відео та фото пожежі можна переглянути за посиланням.

Також армія РФ масовано атакувала Одесу та район Ізмаїла дронами-камікадзе Shahed-136 – деталі нальоту.

Загалом за ніч українські воїни збили 23 Shahed.

В Одесі в ніч на 8 лютого пролунали вибухи під час повітряної тривоги через російську атаку із застосуванням "шахедів" – внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Тієї ж ночі загарбники атакували Миколаїв "шахедами" – було пошкодження цивільної інфраструктури та пожежа.

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