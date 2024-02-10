В Харькове был прилет не по АЗС, а по нефтебазе. Опасность сохраняется, осталось топливо

Синегубов заявил, что при необходимости власти расширят зону эвакуации и отселения граждан

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

Российские оккупанты ударили не по заправке, а по нефтебазе в Харькове в ночь на 10 февраля. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, враг запустил как минимум 10 дронов-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила восемь целей.

Прилет был по нефтебазе, откуда и произошла утечка горючего. Один резервуар еще заполнен топливом, опасность сохраняется. При необходимости власти расширят зону эвакуации и отселения людей.

Все службы продолжают работать, эвакуировано 50 человек. Спасено четыре человека.

Ранее стало известно, что в результате атаки полностью сгорели 15 частных домов — это почти половина улицы. Погибли семь жителей, среди них семья из пяти человек.

Видео и фото пожара можно посмотреть по ссылке.

Также армия РФ массированно атаковала Одессу и район Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 — детали налета.

Всего за ночь украинские воины сбили 23 Shahed.

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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