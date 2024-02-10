Атака на Харьков: Сгорела половина улицы, 15 домов больше нет. Погибла целая семья — фото

В результате атаки россиян на Харьков в ночь на 10 февраля полностью сгорели 15 частных домов

Последствия удара по Харькову (Фото: Полиция Харьковской области)

После удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 10 февраля и прилета по заправке сгорела почти половина улицы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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По его словам, кроме семерых погибших, есть информация о трех раненых, 15 частных домов сгорели полностью.

Он отметил, что город предоставит жилье всем, кто потерял крышу над головой.

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил о пяти погибших только в одном доме.

"В одном доме сразу пять трупов. Семья. Сгорели заживо. Пока устанавливаем всех пострадавших людей. Предварительно среди погибших дети 4 и 7 лет и младенец. В другом сгоревшем доме двое погибших взрослых", — заявил правоохранитель.

Следователи установили, что после удара произошла утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице.

"Семья оказалась заложником огня внутри своего дома. Тело мужчины – в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной. Где тело младенца, пока не знаем. Идут поиски", — резюмировал он.

Видео и фото пожара можно посмотреть по ссылке.

Также армия РФ массированно атаковала Одессу и район Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 — детали налета.

Всего за ночь украинские воины сбили 31 Shahed.

В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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