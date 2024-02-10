Атака на Харьков: Сгорела половина улицы, 15 домов больше нет. Погибла целая семья — фото
Последствия удара по Харькову (Фото: Полиция Харьковской области)

После удара российских оккупантов по Харькову в ночь на 10 февраля и прилета по заправке сгорела почти половина улицы. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

По его словам, кроме семерых погибших, есть информация о трех раненых, 15 частных домов сгорели полностью.

Он отметил, что город предоставит жилье всем, кто потерял крышу над головой. 

Пострадавшие получают всю необходимую помощь.

Атака на Харьков: Сгорела половина улицы, 15 домов больше нет. Погибла целая семья — фото

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов заявил о пяти погибших только в одном доме. 

"В одном доме сразу пять трупов. Семья. Сгорели заживо. Пока устанавливаем всех пострадавших людей. Предварительно среди погибших дети 4 и 7 лет и младенец. В другом сгоревшем доме двое погибших взрослых", — заявил правоохранитель.

Следователи установили, что после удара произошла утечка топлива, которое смешалось со снегом и растеклось по улице. 

Атака на Харьков: Сгорела половина улицы, 15 домов больше нет. Погибла целая семья — фото

"Семья оказалась заложником огня внутри своего дома. Тело мужчины – в коридоре дома, мама с детьми пыталась спастись в ванной. Где тело младенца, пока не знаем. Идут поиски", — резюмировал он.

Видео и фото пожара можно посмотреть по ссылке

  • Также армия РФ массированно атаковала Одессу и район Измаила дронами-камикадзе Shahed-136 — детали налета. 
  • Всего за ночь украинские воины сбили 31 Shahed.
  • В Одессе в ночь на 8 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за российской атаки с применением "шахедов" – в результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.
  • В ту же ночь захватчики атаковали Николаев "шахедами" – было повреждение гражданской инфраструктуры и пожар.

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