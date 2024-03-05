Россияне показали видео из "цеха сборки" дронов Shahed-136. Воздушные силы отреагировали
Российские военные пропагандисты опубликовали видео из "цеха сборки" дронов-камикадзе Shahed-136, который якобы расположен на территории РФ. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии LIGA.net, что на записи показаны "болванки" беспилотников.
На записи можно увидеть промышленное помещение, где сложены "шахеды" черного и белого цвета.
Россияне нанесли на дроны маркировку "Герань".
По словам Игната, на видео показаны не готовые Shahed-136, а "болванки".
Он отметил, что на них еще нет боевых частей и других необходимых для полета деталей.
Уже длительное время Россия атакует Украину "шахедами" собственного производства, а не полученными от Ирана. Вот рассказ, как Россия производит их в Татарстане.
Газета The Wahington Post писала, что к 2025 году Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed.
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