Российские военные пропагандисты опубликовали видео из "цеха сборки" дронов-камикадзе Shahed-136, который якобы расположен на территории РФ. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в комментарии LIGA.net, что на записи показаны "болванки" беспилотников.

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На записи можно увидеть промышленное помещение, где сложены "шахеды" черного и белого цвета.

Россияне нанесли на дроны маркировку "Герань".

По словам Игната, на видео показаны не готовые Shahed-136, а "болванки".

Он отметил, что на них еще нет боевых частей и других необходимых для полета деталей.

Уже длительное время Россия атакует Украину "шахедами" собственного производства, а не полученными от Ирана. Вот рассказ, как Россия производит их в Татарстане.

Газета The Wahington Post писала, что к 2025 году Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов-камикадзе Shahed.

В ночь на 2 марта Силы противовоздушной обороны сбили 14 из 17 российских беспилотников.

В Одессе россияне разрушили целый подъезд жилого дома. Погибли 12 человек, среди которых пятеро детей. Видео последствий – здесь.

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