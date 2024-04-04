Зеленский: Удалось стабилизировать позиции, очень хорошие результаты при дефиците снарядов

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинским защитникам удалось стабилизировать позиции на фронте, эти результаты в условиях дефицита и замедления в поставке снарядов "действительно очень хорошие".

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На заседании Ставки верховного главнокомандующего был подробный отчет главнокомандующего Александра Сырского по поводу тех точек на фронте, где армия РФ рассчитывала сейчас иметь успех.

"Удалось стабилизировать наши позиции. Главком доложил о наших действиях, которые не дают оккупанту продвигаться", – отметил президент.

По его словам, в условиях дефицита и существенного замедления в поставке снарядов такие результаты "действительно очень хорошие".

Ранее глава государства сообщил о новом заседании Ставки: работали над вопросами фронта, беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

29 марта Зеленский сообщил о начале обновленной работы СНБО. Она будет направлена на прогнозы, выполнение текущих задач, доктринальную работу, кибербезопасность, а также работу, связанную с деятельностью Ставки верховного главнокомандующего.

В тот же день после заседания Ставки он отметил, что ночью сознательными целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

Тогда же главком ВСУ заявил, что еще несколько дней назад преимущество россиян по выпущенным боеприпасам составляло шесть к одному, но на определенных участках фронта украинским защитникам удалось выровнять ситуацию по артиллерии – это сразу отразилось на обстановке в целом.

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