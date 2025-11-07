Росія вдарила КАБом по Харківському району: зруйнована заправка, є поранені – фото

Внаслідок ворожого удару поранення отримали троє чоловіків та дві жінки

Пошкоджена АЗС (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Росія атакувала автозаправку у Харківському районі керованими авіабомбами. Є поранені та руйнування, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Ворог атакував Пісочинську громаду ввечері 7 листопада. Пошкоджені автозаправна станція та припарковані авто.

Постраждали п'ятеро людей: двоє жінок та троє чоловіків. Про їх стан наразі нічого не відомо.

