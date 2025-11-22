Россияне ударили по жилому кварталу Запорожья – есть пострадавшие
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
В субботний вечер, 22 ноября, россияне атаковали Запорожье, из-за чего пострадали люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
"Россияне нанесли удар по жилому кварталу – туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", – написал он.
Сейчас известно о минимум пяти раненых.
Судя по фото, вышеупомянутый магазин находится на первом этаже жилого дома:
- Ранее, 20 ноября, россияне атаковали Запорожье, из-за чего были погибшие и раненые.
- В ночь на 22 число РФ атаковала пункт пропуска "Орловка" в ночь на 22 число на границе с Румынией.
- Вечером того же дня в Тернополе были завершены поисково-спасательные работы после российского ракетного удара по городу 19 ноября. В результате него погибло более трех десятков человек, в том числе дети. Шесть человек, в частности ребенок, все еще считаются пропавшими без вести.
