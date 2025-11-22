В субботний вечер, 22 ноября, россияне атаковали Запорожье, из-за чего пострадали люди. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли удар по жилому кварталу – туда, где люди просто живут своей жизнью. Туда, где должна быть безопасность и тишина. Теперь там обломки, дым, поврежденные дома, машины, магазин", – написал он.

Сейчас известно о минимум пяти раненых.

Судя по фото, вышеупомянутый магазин находится на первом этаже жилого дома:

Фото: Запорожская ОВА

