Росія вдарила по Запоріжжю: у багатоповерхівці палають кілька поверхів – відео

У Запорізькому районі було оголошено небезпеку атаки дронами, тактичною авіацією та авіабомбами

Атака по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Росія ввечері 25 листопада атакувала Запоріжжя дронами. Є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Близько 22:20 в Запорізькому районі пролунали вибухи – у напрямку міста рухалися три ворожі дрони. За кілька хвилин Федоров повідомив, що є влучання у житловий будинок, виникла пожежа на кількох поверхах.

Станом на 23:00 відомо, що пошкоджені мінімум чотири багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, поранені дві людини.

В регіоні була повторна оголошена загроза атаки дронів, а також тактичної авіації і КАБ.

Атака по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Атака по Запоріжжю (Фото: ОВА)

Наслідки атаки (Фото: ОВА)

Наслідки атаки (Фото: ОВА)

Наслідки атаки (Фото: ОВА)

Наслідки атаки (Фото: ОВА)