Росія вдарила по Запоріжжю: у багатоповерхівці палають кілька поверхів – відео
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Росія ввечері 25 листопада атакувала Запоріжжя дронами. Є влучання в багатоквартирний будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Близько 22:20 в Запорізькому районі пролунали вибухи – у напрямку міста рухалися три ворожі дрони. За кілька хвилин Федоров повідомив, що є влучання у житловий будинок, виникла пожежа на кількох поверхах.
Станом на 23:00 відомо, що пошкоджені мінімум чотири багатоповерхових будинки у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин. Попередньо, поранені дві людини.
В регіоні була повторна оголошена загроза атаки дронів, а також тактичної авіації і КАБ.
- У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну "шахедами", балістикою, крилатими ракетами й "Кинджалами". Загалом ворог запустив 22 ракети та понад 460 дронів.
- У Києві через обстріл – сім загиблих та 21 поранений. Пошкоджені, зокрема, 70 маршрутних таксі.
- А в Чорноморську Одеської області був атакований другий за величиною порт України.
