Россия ударила по Запорожью: в многоэтажке горят несколько этажей – видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Россия вечером 25 ноября атаковала Запорожье дронами. Есть попадание в многоквартирный дом, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Около 22:20 в Запорожском районе раздались взрывы – в направлении города двигались три вражеских дрона. Через несколько минут Федоров сообщил, что есть попадание в жилой дом, возник пожар на нескольких этажах.
По состоянию на 23:00 известно, что повреждены минимум четыре многоэтажных дома в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин. Предварительно ранены два человека.
В регионе была повторно объявлена угроза атаки дронов, а также тактической авиации и КАБ.
- В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину "шахедами", баллистикой, крылатыми ракетами и "Кинжалами". В целом враг запустив 22 ракеты и более 460 дронов.
- В Киеве из-за обстрела – семь погибших и 21 раненый. Повреждены, в частности, 70 маршрутных такси.
- А в Черноморске Одесской области был атакован второй по величине порт Украины.
