Россия ударила по Запорожью: в многоэтажке горят несколько этажей – видео

В Запорожском районе была объявлена опасность атаки дронами, тактической авиацией и авиабомбами

Атака по Запорожью (Фото: ОВА)

Россия вечером 25 ноября атаковала Запорожье дронами. Есть попадание в многоквартирный дом, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Около 22:20 в Запорожском районе раздались взрывы – в направлении города двигались три вражеских дрона. Через несколько минут Федоров сообщил, что есть попадание в жилой дом, возник пожар на нескольких этажах.

По состоянию на 23:00 известно, что повреждены минимум четыре многоэтажных дома в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин. Предварительно ранены два человека.

В регионе была повторно объявлена угроза атаки дронов, а также тактической авиации и КАБ.

Наслідки атаки (Фото: ОВА)

