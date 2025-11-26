Удар по Запорожью: 18 пострадавших, повреждены более 50 домов – фото, видео

Накануне вечером враг ударил по городу дронами: по состоянию на утро количество пострадавших возросло, повреждены АЗС, магазин, машины

Последствия атаки по Запорожью (Фото: ГСЧС / Facebook)

В результате удара по Запорожью вечером 25 ноября количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Также повреждены дома, автозаправка, магазин и транспорт. Об этом сообщают глава областной военной администрации Иван Федоров и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили 12 женщин и шесть мужчин. Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.

В разных районах города возникли пожары. Во время тушения одного пожара сотрудники ГСЧС спасли двух человек.

Вечером 25 ноября Россия атаковала Запорожье дронами. В результате попаданий в одной из многоэтажек загорелись несколько этажей. Спасатели работали на 12 локациях города.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Россия нанесла по Запорожью 11 ударов. В результате атаки повреждены 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора, изуродованы общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.

