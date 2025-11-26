Удар по Запорожью: 18 пострадавших, повреждены более 50 домов – фото, видео

Удар по Запорожью: 18 пострадавших, повреждены более 50 домов – фото, видеообновлено
В результате удара по Запорожью вечером 25 ноября количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Также повреждены дома, автозаправка, магазин и транспорт. Об этом сообщают глава областной военной администрации Иван Федоров и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Ранения получили 12 женщин и шесть мужчин. Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.
В разных районах города возникли пожары. Во время тушения одного пожара сотрудники ГСЧС спасли двух человек.
Вечером 25 ноября Россия атаковала Запорожье дронами. В результате попаданий в одной из многоэтажек загорелись несколько этажей. Спасатели работали на 12 локациях города.
ДОПОЛНЕНО В 07:20. Россия нанесла по Запорожью 11 ударов. В результате атаки повреждены 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора, изуродованы общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.
