Удар по Запорожью: 18 пострадавших, повреждены более 50 домов – фото, видео
Последствия атаки по Запорожью (Фото: ГСЧС / Facebook)

В результате удара по Запорожью вечером 25 ноября количество пострадавших увеличилось до 18 человек. Также повреждены дома, автозаправка, магазин и транспорт. Об этом сообщают глава областной военной администрации Иван Федоров и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Ранения получили 12 женщин и шесть мужчин. Всем врачи оказывают необходимую медицинскую помощь.

В результате попаданий повреждены семь многоэтажных жилых домов, автозаправка, магазин и несколько автомобилей.

В разных районах города возникли пожары. Во время тушения одного пожара сотрудники ГСЧС спасли двух человек.

Вечером 25 ноября Россия атаковала Запорожье дронами. В результате попаданий в одной из многоэтажек загорелись несколько этажей. Спасатели работали на 12 локациях города.

ДОПОЛНЕНО В 07:20. Россия нанесла по Запорожью 11 ударов. В результате атаки повреждены 31 многоэтажка и 20 домов частного сектора, изуродованы общежитие учебного заведения и нежилые здания и помещения.

Последствия удара по Запорожью (Фото: ГСЧС / Facebook)
Последствия удара по Запорожью (Фото: ГСЧС / Facebook)
Удар по Запорожью (Фото: Запорожская ОГА / Facebook)
Удар по Запорожью (Фото: Запорожская ОГА / Facebook)
Удар по Запорожью (Фото: Запорожская ОГА / Facebook)
Удар по Запорожью (Фото: Запорожская ОГА / Facebook)
  • Вечером 20 ноября россияне ударили по Запорожью, в результате чего пять человек погибли, еще три ранены.
  • 22 ноября враг атаковал жилой квартал города. По меньшей мере пять человек пострадали.
