Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Запорожье – видео

Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Запорожье – видеодополнено
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Днем 17 декабря российская армия атаковала спальный район Запорожья, нанеся удар по многоэтажному дому. Об этом сообщили журналистка LIGA.net в городе и глава областной военной администрации Иван Федоров.
В 11:34 в городе прогремел мощный взрыв, перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеской управляемой авиабомбе в сторону Запорожья.
Впоследствии Федоров написал о попадании в многоэтажку. Россияне также атаковали один из объектов инфраструктуры Запорожья.
ДОПОЛНЕНО В 12:25. В целом россияне нанесли три удара по Запорожью в Запорожском районе. Есть попадания по двум жилым домам в областном центре. Предварительно под завалами могут быть люди.
- Запорожье регулярно страдает от российских ударов КАБами, "шахедами", РСЗО, FPV-дронами и ракетами.
- Под утро 16 декабря россияне ударили "шахедами" по Запорожью, в результате чего загорелась многоэтажка.
