Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Запорожье – видео

Фото: Запорожская ОВА

Днем 17 декабря российская армия атаковала спальный район Запорожья, нанеся удар по многоэтажному дому. Об этом сообщили журналистка LIGA.net в городе и глава областной военной администрации Иван Федоров.

В 11:34 в городе прогремел мощный взрыв, перед этим Воздушные силы предупреждали о вражеской управляемой авиабомбе в сторону Запорожья.

Впоследствии Федоров написал о попадании в многоэтажку. Россияне также атаковали один из объектов инфраструктуры Запорожья.

ДОПОЛНЕНО В 12:25. В целом россияне нанесли три удара по Запорожью в Запорожском районе. Есть попадания по двум жилым домам в областном центре. Предварительно под завалами могут быть люди.