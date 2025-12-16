Россия атаковала Запорожье "шахедами": горит многоэтажка – фото, видео

В результате российской атаки ударными дронами загорелся дом, квартиры на верхних этажах выгорели

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

Под утро 16 декабря россияне ударили "шахедами" по Запорожью, в результате чего загорелась многоэтажка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Жителей верхних этажей выводят из помещений. Квартиры на двух этажах дома выгорели в результате атаки вражеского "шахеда".

Возгорание произошло в четырех помещениях.

Известно о двух пострадавших – мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

ОБНОВЛЕНО В 07:07. Уже трое пострадавших в результате российского удара по Запорожью.

