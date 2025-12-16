Россия атаковала Запорожье "шахедами": горит многоэтажка – фото, видео

Россия атаковала Запорожье "шахедами": горит многоэтажка – фото, видеообновлено
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
Под утро 16 декабря россияне ударили "шахедами" по Запорожью, в результате чего загорелась многоэтажка. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
Жителей верхних этажей выводят из помещений. Квартиры на двух этажах дома выгорели в результате атаки вражеского "шахеда".
Возгорание произошло в четырех помещениях.
Известно о двух пострадавших – мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.
ОБНОВЛЕНО В 07:07. Уже трое пострадавших в результате российского удара по Запорожью.
- Днем 14 декабря россияне ударили по нескольким районам Запорожья, в результате чего было повреждено АТБ, 1000 абонентов остались без света.
Комментарии (0)