Росія атакувала Запоріжжя "шахедами": горить багатоповерхівка – фото, відео

Під ранок 16 грудня росіяни вдарили "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого загорілася багатоповерхівка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень. Квартири на двох поверхах будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда".

Займання сталося у чотирьох помешканнях.

Відомо про двох постраждалих – чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом.

ОНОВЛЕНО О 07:07. Вже троє постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю.

Фото: Telegram / ivan_fedorov_zp

