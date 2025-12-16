Росія атакувала Запоріжжя "шахедами": горить багатоповерхівка – фото, відео

Росія атакувала Запоріжжя "шахедами": горить багатоповерхівка – фото, відеооновлено
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Під ранок 16 грудня росіяни вдарили "шахедами" по Запоріжжю, внаслідок чого загорілася багатоповерхівка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень. Квартири на двох поверхах будинку вигоріли внаслідок атаки ворожого "шахеда".
Займання сталося у чотирьох помешканнях.
Відомо про двох постраждалих – чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом.
ОНОВЛЕНО О 07:07. Вже троє постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю.
- Вдень 14 грудня росіяни вдарили по кількох районах Запоріжжя, внаслідок чого було пошкоджено АТБ, 1000 абонентів залишилися без світла.
