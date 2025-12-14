14 грудня Росія атакувала цивільних людей у Запоріжжі, через що є постраждалі. Відео з бодікамер правоохоронців після ударів опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Сьогодні посеред білого дня ворог цинічно завдав ударів по мирному населенню, є постраждалі. Патрульні негайно пліч-о-пліч з іншими службами допомагали постраждалим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам", – написав він.

Проте, додав Білошицький, окупанти здійснюють повторні атаки, коли вже триває порятунок людей: через такі удари було поранено патрульного поліціянта та рятувальника.

Керівник обладміністрації Іван Федоров повідомив, що до лікарів звернулись 14 людей: "Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу".

Раніше чиновник розповів, що через удари, зокрема, було зруйновано приміщення супермаркету АТБ в одному з житлових районів міста. Також сталися знеструмлення.