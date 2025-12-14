Росія вдарила по кількох районах Запоріжжя. Зруйноване АТБ, 1000 абонентів без світла – фото

Кількість постраждалих через удар по торговому центру збільшується – серед них дитина та працівник ДСНС

Удар по Запоріжжю (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Росія зранку 14 грудня вдарила по супермаркету в Запоріжжі. Є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Близько 10:00 в міста та області була оголошена повітряна тривога. Федоров повідомив про щонайменше чотирьох поранених, їм надають допомогу медики.

Приміщення самого супермаркету АТБ у житловому районі одного з районів міста, зруйновані.

ДОПОВНЕНО об 11:00. Федоров повідомив, що росіяни також атакували інший район міста, там горять автівки. Інформація про постраждалих не надходила. Атака на Запоріжжя продовжується, містян закликають залишатися у безпеці.

Станом на 11:25 відомо про шістьох поранених, зокрема дитина. Їй та працівнику ДСНС знадобилася допомога лікарів. Постраждалі продовжують звертатися до лікарів після атаки на торговий центр. Близько 11:20 були чутні нові вибухи в Запорізькій області, повітряна тривога триває.

Об 11:57 голова ОВА повідомив, що по Запоріжжю ворог завдав чотирьох ударів. Постраждалих вже семеро.

ДОПОВНЕНО о 14:23. Кількість постраждалих зросла до 11 осіб, серед них двоє рятувальників, поліцейський і шестирічна дитина. Понад 1000 абонентів Запорізького району залишилися без світла, повністю знеструмлені два населених пункти, ще в одному світло зникло частково.

Енергетики розпочнуть ліквідацію, як тільки дозволять безпекові умови.

Атака по іншому району (Фото: ОВА)

Постраждалий супермаркет (Фото: ОВА)

Постраждалий супермаркет (Фото: ОВА)

Постраждалий супермаркет (Фото: ОВА)

Постраждалі (Фото: ОВА)