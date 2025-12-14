Россия ударила по супермаркету АТБ в Запорожье, есть раненые – видео, фото

В регионе перед ударом была объявлена угроза тактической авиации и КАБов, пострадавших осматривают медики

Удар по Запорожью (Фото: t.me/ivan_fedorov_zp)

Россия утром 14 декабря ударила по супермаркету в Запорожье. Есть раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.

Около 10:00 в города и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы тактической авиации и управляемых авиабомб (КАБ). Федоров сообщил о минимум четырех раненых, им оказывают помощь медики.

Помещения самого супермаркета АТБ в жилом районе одного из районов города, разрушены.

ДОПОЛНЕНО в 11:00. Федоров сообщил, что россияне также атаковали другой район города, там горят автомобили. Информация о пострадавших не поступала. Атака на Запорожье продолжается, горожан призывают оставаться в безопасности.

Пострадавший супермаркет (Фото: ОВА)

Пострадавшие (Фото: ОВА)