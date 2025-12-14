Россия ударила по супермаркету АТБ в Запорожье, есть раненые – видео, фото
Россия утром 14 декабря ударила по супермаркету в Запорожье. Есть раненые, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров.
Около 10:00 в города и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы тактической авиации и управляемых авиабомб (КАБ). Федоров сообщил о минимум четырех раненых, им оказывают помощь медики.
Помещения самого супермаркета АТБ в жилом районе одного из районов города, разрушены.
ДОПОЛНЕНО в 11:00. Федоров сообщил, что россияне также атаковали другой район города, там горят автомобили. Информация о пострадавших не поступала. Атака на Запорожье продолжается, горожан призывают оставаться в безопасности.
- 14 декабря Россия снова атаковала Одесскую область, под ударами дронов была энергетика, транспорт и инфраструктура.
