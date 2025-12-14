Россия снова атаковала Одесскую область: под ударом энергетика, транспорт и инфраструктура

Олег Кипер (Фото: t.me/odeskaODA)

В ночь на 14 декабря Россия массированно атаковала дронами энергетическую, транспортную, промышленную и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. На местах атак работают все соответствующие службы, власти развернули пункты несокрушимости для помощи населению. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы привлечены в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", – сообщил Кипер.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в Одесской, а также в Николаевской, Херсонской Донецкой, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях с 13 декабря работают все необходимые службы, чтобы восстановить подачу света, тепла и воды после очередной вражеской атаки.

По его словам, россияне затягивают полномасштабную войну. Враг за прошедшую неделю выпустил более 1500 ударных дронов, почти 900 управляемых авиационных бомб и 46 ракет по Украине.