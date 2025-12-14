Росія знову атакувала Одеську область: під ударом енергетика, транспорт та інфраструктура

Ворог здійснив масовану атаку по регіону, фахівці працюють над відновленням пошкоджень

Олег Кіпер (Фото: t.me/odeskaODA)

У ніч проти 14 грудня Росія масовано атакувала дронами енергетичну, транспортну, промислову та цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На місцях атак працюють усі відповідні служби, влада розгорнула пункти незламності для допомоги населенню. Критична інфраструктура працює на генераторах.

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби залучені в повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", – повідомив Кіпер.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в Одеській, а також в Миколаївській, Херсонській Донецькій, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях від 13 грудня працюють усі необхідні служби, щоб відновити постачання світла, тепла й води після чергової ворожої атаки.

За його словами, росіяни затягують повномасштабну війну. Ворог за минулий тиждень випустив понад 1500 ударних дронів, майже 900 керованих авіаційних бомб і 46 ракет по Україні.