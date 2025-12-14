14 декабря Россия атаковала гражданских людей в Запорожье, из-за чего есть пострадавшие. Видео с бодикамер правоохранителей после ударов опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Сегодня средь бела дня враг цинично нанес удары по мирному населению, есть пострадавшие. Патрульные немедленно бок о бок с другими службами помогали пострадавшим, эвакуировали людей в безопасные места и передавали их медикам", – написал он.

Однако, добавил Билошицкий, оккупанты осуществляют повторные атаки, когда уже идет спасение людей: из-за таких ударов были ранены патрульный полицейский и спасатель.

Руководитель обладминистрации Иван Федоров сообщил, что к врачам обратились 14 человек: "Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь".

Ранее чиновник рассказал, что из-за ударов, в частности, было разрушено помещение супермаркета АТБ в одном из жилых районов города. Также произошли обесточивания.