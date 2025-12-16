Росія атакувала склад із бойлерами та обігрівачами на Одещині – фото

Внаслідок нічних російських ударів зайнявся склад одного з підприємств Одеської області

Фото: Одеська ОВА

У ніч проти 16 грудня Росія вчергове атакувала Одеську область безпілотниками, поціливши по складу побутової техніки. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Окупанти вдарили по регіону кількома десятками ударних безпілотників. Внаслідок атаки на території одного з підприємств виникла масштабна пожежа.

Займання охопило склад із побутовою технікою (бойлерами та обігрівачами). Пожежу повністю згасили. Також врятовано поруч розташований склад логістичної компанії.

Минулося без постраждалих.

За даними Повітряних сил, загалом уночі РФ атакувала Україну 69 дронами, близько 40 із них – "шахеди".

Збити вдалося 57 дронів. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на семи локаціях.