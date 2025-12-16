Россия атаковала склад с бойлерами и обогревателями в Одесской области – фото

В результате ночных российских ударов загорелся склад одного из предприятий Одесской области

Фото: Одесская ОВА

В ночь на 16 декабря Россия в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками, попав по складу бытовой техники. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

Оккупанты ударили по региону несколькими десятками ударных беспилотников. В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар.

Возгорание охватило склад с бытовой техникой (бойлерами и обогревателями). Пожар полностью потушили. Также спасен рядом расположенный склад логистической компании.

Обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил, всего ночью РФ атаковала Украину 69 дронами, около 40 из них – "шахеды".

Сбить удалось 57 дронов. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на семи локациях.