Россия атаковала склад с бойлерами и обогревателями в Одесской области – фото
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 16 декабря Россия в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками, попав по складу бытовой техники. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Оккупанты ударили по региону несколькими десятками ударных беспилотников. В результате атаки на территории одного из предприятий возник масштабный пожар.
Возгорание охватило склад с бытовой техникой (бойлерами и обогревателями). Пожар полностью потушили. Также спасен рядом расположенный склад логистической компании.
Обошлось без пострадавших.
По данным Воздушных сил, всего ночью РФ атаковала Украину 69 дронами, около 40 из них – "шахеды".
Сбить удалось 57 дронов. Зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на семи локациях.
- Также под утро 16 декабря россияне ударили "шахедами" по Запорожью, в результате чего загорелась многоэтажка.
