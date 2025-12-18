РФ ударила по Одесской, Черкаской, Запорожской и другим областям: есть пострадавшие – фото, видео

Россияне в очередной раз атаковали ряд областей "шахедами", а по Запорожью ударил КАБ

Атака на Черкассы (Фото: ГСЧС Черкасской области)

В ночь на 18 декабря российские войска атаковали ряд областей Украины, в частности есть последствия в Одесской, Черкасской, Николаевской, Сумской областях, в Кривом Роге и Запорожье. Об этом сообщили представители местной власти.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер рассказал, что в Одесском районе в результате атаки беспилотников пострадали семь человек. Шестерым людям помощь оказана на месте, еще один человек госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Повреждено остекление в девятиэтажном жилом доме и образовательном учреждении, однако обошлось без пожара.

Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец написал об атаке беспилотников на областной центр, в результате чего шесть человек пострадали.

Россияне целились по критической инфраструктуре. Часть города обесточена, ведутся восстановительные работы.

Также в результате падения БпЛА на нескольких локациях повреждены по меньшей мере 15 частных домов – побиты окна и крыши, выбиты окна в спорткомплексе, изуродованы автомобили, были пожары.

Атака на Черкассы (Фото: Табурец / Facebook)

Черкассы, последствия атаки (Фото: Табурец / Facebook)

Атака на Черкассы (Фото: ГСЧС)

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул тоже сообщил об атаке "шахедов" на город. Ранены два человека – мужчина 58 лет и женщина 67 лет. Есть попадания в секторы жилой застройки, спасатели тушат пожары.

Оккупанты также атаковали Сумскую общину двумя ударными БпЛА, сообщил начальник ОВА Олег Григоров.

В результате попадания в Ковпаковском районе Сум повреждена гражданская инфраструктура, выбиты окна в жилых и нежилых зданиях.

Обошлось без жертв, однако по меньшей мере один человек пострадал.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров написал о повреждении жилого дома в результате российского удара. Взрывы гремели в 06:34, а перед этим он сообщил об угрозе управляемых авиабомб.

Также в результате взрывной волны повреждена девятиэтажка, расположенная рядом.