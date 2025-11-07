Головна ціль Росії – захопити Покровськ. У місті понад 300 окупантів – Зеленський
Ціль номер один для росіян – захопити Покровськ якомога швидше. В місті перебувають понад 300 окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 7 листопада.
Він розповів, що 5 листопада ворог проводив штурмові дії у Покровську за допомогою техніки, але втратив її. Загалом за три доби зафіксовано 220 спроб штурмів.
У самому Покровську, за даними військових, перебувають 314 ворожих солдатів. А на околицях міста є "значне угрупування" окупантів.
Зеленський зазначив, що Росії важливо захопити місто, щоб показати нібито успіхи на полі бою та й надалі просувати наратив про змогу "захопити весь Донбас".
"У Куп'янську є просування Збройних Сил України, у Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили. На Сіверському напрямку окупанти намагалися штурмувати, але без успіху. На Добропіллі триває операція, там позитивно діють наші Збройні сили", – резюмував президент.
- 5 листопада стало відомом, що у Покровську лишаються близько 1200 мешканців, а у Костянтинівці – близько 5000.
- Того самого дня штурмовики "Скелі" встановили прапор на міськраді Покровська. Будівлю контролюють ЗСУ.
