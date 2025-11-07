Головна ціль Росії – захопити Покровськ. У місті понад 300 окупантів – Зеленський

photo_2025-11-07_18-02-41

Ціль номер один для росіян – захопити Покровськ якомога швидше. В місті перебувають понад 300 окупантів, повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу 7 листопада.

Він розповів, що 5 листопада ворог проводив штурмові дії у Покровську за допомогою техніки, але втратив її. Загалом за три доби зафіксовано 220 спроб штурмів.

У самому Покровську, за даними військових, перебувають 314 ворожих солдатів. А на околицях міста є "значне угрупування" окупантів.

Зеленський зазначив, що Росії важливо захопити місто, щоб показати нібито успіхи на полі бою та й надалі просувати наратив про змогу "захопити весь Донбас".

"У Куп'янську є просування Збройних Сил України, у Вовчанську ситуація може ускладнитися, оскільки на цьому напрямку ворог накопичує сили. На Сіверському напрямку окупанти намагалися штурмувати, але без успіху. На Добропіллі триває операція, там позитивно діють наші Збройні сили", – резюмував президент.