В Покровске ВСУ зачищают от врага дом за домом. Возле Мирнограда затруднена логистика

На Покровском направлении Силы обороны отбили 52 попытки штурма россиян из 57, бои продолжаются

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Силы обороны в Покровске зачищают от россиян дома, а в районе Мирнограда держат позиции, несмотря на осложненную логистику. Об этом сообщило группировки войск "Восток".

"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА", – отметили военные.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток прорваться вперед. Силы обороны отбили 52 атаки и продолжают сдерживать врага.

В самом Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Враг пытается инфильтроваться на северные окраины города, но успеха не имеет.

В районе Мирнограда российская армия также пытается атаковать, однако Силы обороны держат позиции и не дают врагу закрепиться на окраинах.

"Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", – сообщило УВ "Восток".

Всего с начала суток 8 октября в зоне ответственности группировки удалось отразить 80 российских штурмов.