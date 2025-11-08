В Покровске ВСУ зачищают от врага дом за домом. Возле Мирнограда затруднена логистика
Силы обороны в Покровске зачищают от россиян дома, а в районе Мирнограда держат позиции, несмотря на осложненную логистику. Об этом сообщило группировки войск "Восток".
"Силы обороны Украины работают непосредственно в городе, выявляют и ликвидируют врага. Наши штурмовые группы зачищают от оккупантов дом за домом. Особое внимание уделяется выявлению и уничтожению вражеских экипажей БпЛА", – отметили военные.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 57 попыток прорваться вперед. Силы обороны отбили 52 атаки и продолжают сдерживать врага.
В самом Покровске продолжаются поисково-ударные действия для выявления и уничтожения россиян. Враг пытается инфильтроваться на северные окраины города, но успеха не имеет.
В районе Мирнограда российская армия также пытается атаковать, однако Силы обороны держат позиции и не дают врагу закрепиться на окраинах.
"Логистика украинских подразделений затруднена, но обеспечивается в необходимом объеме", – сообщило УВ "Восток".
Всего с начала суток 8 октября в зоне ответственности группировки удалось отразить 80 российских штурмов.
- 31 октября стало известно, что ГУР начало десантную операцию в районах Покровска. Ею руководит лично Буданов.
- 4 ноября в ВСУ заявили, что окружения Покровска нет, логистика усложнена, но обеспечивается.
- 5 ноября штурмовики "Скалы" установили флаг на горсовете Покровская. Здание под контролем ВСУ.
- 7 ноября Зеленский сообщил, что в Покровске находятся 314 российских солдат. Захватить город – цель номер один для россиян.
