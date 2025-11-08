У Покровську ЗСУ зачищають від ворога будинок за будинком. Біля Мирнограда ускладнена логістика

На Покровському напрямку Сили оборони відбили 52 спроби штурму росіян з 57, бої тривають

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Сили оборони в Покровську зачищають від росіян будинки, а в районі Мирнограда тримають позиції, попри ускладнену логістику. Про це повідомило угрупування військ "Схід".

"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", – зазначили військові.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб прорватися уперед. Сили оборони відбили 52 атаки та продовжують стримувати ворога.

У самому Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Ворог намагається інфільтруватися на північні околиці міста, але успіху не має.

В районі Мирнограда російська армія також намагається атакувати, проте Сили оборони тримають позиції та не дають ворогу закріпитися на околицях.

"Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", – повідомили в УВ "Схід".

Загалом від початку доби 8 жовтня у зоні відповідальності угрупування вдалося відбити 80 російських штурмів.