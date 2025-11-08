У Покровську ЗСУ зачищають від ворога будинок за будинком. Біля Мирнограда ускладнена логістика
Сили оборони в Покровську зачищають від росіян будинки, а в районі Мирнограда тримають позиції, попри ускладнену логістику. Про це повідомило угрупування військ "Схід".
"Сили оборони України працюють безпосередньо в місті, виявляють та ліквідовують ворога. Наші штурмові групи зачищають від окупантів будинок за будинком. Особлива увага приділяється виявленню та знищенню ворожих екіпажів БпЛА", – зазначили військові.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 57 спроб прорватися уперед. Сили оборони відбили 52 атаки та продовжують стримувати ворога.
У самому Покровську продовжуються пошуково-ударні дії для виявлення та знищення росіян. Ворог намагається інфільтруватися на північні околиці міста, але успіху не має.
В районі Мирнограда російська армія також намагається атакувати, проте Сили оборони тримають позиції та не дають ворогу закріпитися на околицях.
"Логістика українських підрозділів ускладнена, але забезпечується в необхідному обсязі", – повідомили в УВ "Схід".
Загалом від початку доби 8 жовтня у зоні відповідальності угрупування вдалося відбити 80 російських штурмів.
- 31 жовтня стало відомо, що ГУР почало десантну операцію в районах Покровська. Нею керує особисто Буданов.
- 4 листопада у ЗСУ заявили, що оточення Покровська немає, логістика ускладнена, але забезпечується.
- 5 листопада штурмовики "Скелі" встановили прапор на міськраді Покровська. Будівля під контролем ЗСУ.
- 7 листопада Зеленський повідомив, що у Покровську перебувають 314 російських солдатів. Захопити місто – ціль номер один для росіян.
Коментарі (0)