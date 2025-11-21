ДШВ: Силы россиян у Покровска стачиваются, в ход пошли оперативные резервы
Российская армия подтянула резервы в район Покровска, чтобы пополнить потери среди личного состава. Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.
"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат – врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" – подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ", – сказано в сообщении.
Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также украинские силы контролируют позиции южнее железной дороги, важные для дальнейшей деоккупации.
Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские силы наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей беспилотных систем.
Одна из ключевых задач украинских сил – полное перекрытие логистических путей противника в город, в частности с применением тактической и армейской авиации.
В ДШВ также сообщили, что на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Украинские силы привлекают дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации вражеских войск, перемещение которых зафиксировано в южной части города.
"Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что на северо-запад от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника", – добавили военные.
- 11 ноября появилось видео, как колонна армии РФ беспрепятственно заходит в Покровск, так как из-за тумана сложно работать дронами по вражеским целям.
- После этого ДШВ подтвердили, что в городе находятся более 300 захватчиков, которые пытаются выйти на северные границы Покровска и окружить агломерацию.
- 12 ноября Сырский заверил, что о контроле россиян над городом или оперативном окружении группировки Сил обороны речи не идет.
Комментарии (0)