ДШВ: Силы россиян у Покровска стачиваются, в ход пошли оперативные резервы

Оккупанты стянули в район Покровска резервы из состава 76 десантно-штурмовой дивизии РФ

Российские оккупанты (Иллюстративное фото: ЕРА)

Российская армия подтянула резервы в район Покровска, чтобы пополнить потери среди личного состава. Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.

"Войска противника в Покровске стачиваются. Как результат – врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" – подразделения 76 десантно-штурмовой дивизии РФ", – сказано в сообщении.

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также украинские силы контролируют позиции южнее железной дороги, важные для дальнейшей деоккупации.

Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские силы наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей беспилотных систем.

Одна из ключевых задач украинских сил – полное перекрытие логистических путей противника в город, в частности с применением тактической и армейской авиации.

В ДШВ также сообщили, что на северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Украинские силы привлекают дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации вражеских войск, перемещение которых зафиксировано в южной части города.

"Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что на северо-запад от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника", – добавили военные.