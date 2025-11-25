ДШВ: Россияне хотят окружить Мирноград и блокировать логистику в Покровск

Оккупанты штурмуют город, пытаясь его окружить и блокировать дороги в Покровск

Военные (Фото: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины)

Россияне давят на Мирноград, чтобы окружить его и перерезать сухопутное сообщение между городом и Покровском. Об этом сообщил седьмой корпус Десантно-штурмовых войск.

Оккупанты движутся в сторону населенных пунктов Ровное и Светлое, пытаясь окружить город. Десантно-штурмовые подразделения сдерживают движение врага в районе Красного Лимана.

Северную часть Мирнограда враг пытается штурмовать малыми пехотными группами. Россияне двигаются круглосуточно, а для корректировки своего перемещения используют воздушные дроны.

"Усиливаем нашу группировку в городе для защиты южных окраин. В этой зоне противник пытается накапливать живую силу для дальнейших попыток продвижения", – добавили военные.

На северо-востоке Мирнограда 38 отдельная бригада морской пехоты взяла в плен четырех российских оккупантов, пытавшихся штурмовать город. Трое из задержанных – бывшие заключенные, вышедшие на свободу благодаря подписанию военных контрактов. Как рассказали россияне, перед штурмом они четыре дня жили в подвале одного из зданий соседнего населенного пункта. Штурмовики не были обеспечены ни едой, ни водой.

После задержания украинские военные предоставили пленным все необходимые условия и помощь в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

В Генеральном штабе добавили, что по состоянию на 08:00 25 ноября на Покровском направлении произошло 61 боевое столкновение, в том числе и вблизи Покровска и Мирнограда.