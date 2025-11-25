ДШВ: Росіяни хочуть оточити Мирноград і блокувати логістику до Покровська
Росіяни тиснуть на Мирноград, щоб оточити його й перерізати сухопутне сполучення між містом і Покровськом. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ.
Окупанти рухаються в бік населених пунктів Рівне та Світле, намагаючись оточити місто. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.
Північну частину Мирнограду ворог намагається штурмувати малими піхотними групами. Росіяни рухаються цілодобово, а для коригування свого переміщення використовують повітряні дрони.
"Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", – додали військові.
На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.
Після затримання українські військові забезпечили полоненим усі необхідні умови й допомогу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
У Генеральному штабі додали, що станом на 08:00 25 листопада на Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення, також і поблизу Покровська й Мирнограда.
- 12 листопада сьомий корпус ДШВ повідомляв, що росіяни готуються штурмувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки.
- 21 листопада військові зазначили, що російська армія підтягнула резерви в район Покровська, щоб поповнити втрати серед особового складу.
