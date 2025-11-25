ДШВ: Росіяни хочуть оточити Мирноград і блокувати логістику до Покровська

Військові (Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України)

Росіяни тиснуть на Мирноград, щоб оточити його й перерізати сухопутне сполучення між містом і Покровськом. Про це повідомив сьомий корпус Десантно-штурмових військ.

Окупанти рухаються в бік населених пунктів Рівне та Світле, намагаючись оточити місто. Десантно-штурмові підрозділи стримують рух ворога в районі Красного Лимана.

Північну частину Мирнограду ворог намагається штурмувати малими піхотними групами. Росіяни рухаються цілодобово, а для коригування свого переміщення використовують повітряні дрони.

"Посилюємо наше угруповання у місті для захисту південних околиць. У цій зоні противник намагається накопичувати живу силу для подальших спроб просування", – додали військові.

На північному сході Мирнограду 38 окрема бригада морської піхоти взяла у полон чотирьох російських окупантів, які намагалися штурмувати місто. Троє із затриманих – колишні увʼязнені, які вийшли на волю завдяки підписанню військових контрактів. Як розповіли росіяни, перед штурмом вони чотири дні жили у підвалі однієї з будівель сусіднього населеного пункту. Штурмовики не були забезпечені ні їжею, ні водою.

Після затримання українські військові забезпечили полоненим усі необхідні умови й допомогу відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.

У Генеральному штабі додали, що станом на 08:00 25 листопада на Покровському напрямку відбулося 61 бойове зіткнення, також і поблизу Покровська й Мирнограда.