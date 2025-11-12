Росіяни готують штурм Мирнограда бронетехнікою. Під Покровськом від ДРГ зачистили понад 7 кв. км

У Покровську не йдеться про оперативне оточення ЗСУ або контроль росіян над усім містом

Олександр Сирський (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Росіяни готуються штурмувати Мирноград з боку Гродівки з допомогою бронетехніки. Також частково успішним був масований штурм Покровська на легкій техніці, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Попри тиск на оборону в Мирнограді, у ворога не виходить проникнути у місто. Логістика для українських військ забезпечується.

"У районі Мирнограда одна з бригад 7 корпусу ДШВ відбиває атаки малих груп противника по дві-чотири особи, які цілодобово намагаються інфільтруватися у південно-східні околиці міста. Ворог для коригування свого переміщення використовує "Мавіки", а для логістики – легку техніку, зокрема мотоцикли", – зазначили військові.

Штурм Покровська росіяни здійснили на трасі Селідове–Покровськ. Попри частковий успіх вдалося знищити частину ворожої техніки на підступах до міста, а ще частину – в самому Покровську.

Лише протягом 11 листопада було знищено п'ять мотоциклів росіян та стільки ж авто. Також Сили оборони працюють над знищенням вогневих позицій, які противнику вдалося за останні дні облаштувати в окремих кварталах Покровська.

Підрозділ 7 корпусу ДШВ також стримує противника у Красному Лимані разом із суміжниками. За словами військових, цей населений пункт росіяни розглядають як плацдарм для штурму Мирнограда з півночі. Знищення окупантів триває.

Головком Олександр Сирський повідомив, що відвідав Покровський напрямок. Тут, як і раніше, фіксується найбільша кількість щоденних штурмів ворога і зосереджена значна частина його угруповання, залученого загалом до війни проти України.

"Нашими основними завданнями залишаються поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, а також організація додаткових – для вчасного забезпечення наших оборонців усім необхідним та безперебійної евакуації поранених", – сказав Сирський.

Він повідомив, що на підступах та безпосередньо у Покровську триває постійна боротьба зі штурмовими піхотними групами росіян, і рідше – знищення їхньої легкої техніки. Знищення ворога триває і на прилеглому Очеретинському напрямку.

За останній тиждень у результаті пошуково-ударних дій зачищено від ворожих диверсійних груп 7,4 км кв. території Покровського району.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", – наголосив головком.