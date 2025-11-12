Россия готовит штурм Мирнограда техникой. Под Покровском зачистили более 7 кв. км от ДРГ

В Покровске речь не идет об оперативном окружении ВСУ или контроле россиян над всем городом

Александр Сырский (Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine)

Россияне готовятся штурмовать Мирноград со стороны Гродовки с помощью бронетехники. Также частично успешным был массированный штурм Покровска на легкой технике, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.

Несмотря на давление на оборону в Мирнограде, у врага не получается проникнуть в город. Логистика для украинских войск обеспечивается.

"В районе Мирнограда одна из бригад 7 корпуса ДШВ отражает атаки малых групп противника по два-четыре человека, которые круглосуточно пытаются инфильтроваться в юго-восточные окраины города. Враг для корректировки своего перемещения использует "Мавики", а для логистики – легкую технику, в частности мотоциклы", – отметили военные.

Штурм Покровска россияне осуществили на трассе Селидово-Покровск. Несмотря на частичный успех удалось уничтожить часть вражеской техники на подступах к городу, а еще часть – в самом Покровске.

Только в течение 11 ноября было уничтожено пять мотоциклов россиян и столько же авто. Также Силы обороны работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска.

Подразделение 7 корпуса ДШВ также сдерживает противника в Красном Лимане вместе со смежниками. По словам военных, этот населенный пункт россияне рассматривают как плацдарм для штурма Мирнограда с севера. Уничтожение оккупантов продолжается.

Главком Александр Сырский сообщил, что посетил Покровское направление. Здесь по-прежнему фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмов врага и сосредоточена значительная часть его группировки, задействованной в целом в войне против Украины.

"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – сказал Сырский.

Он сообщил, что на подступах и непосредственно в Покровске продолжается постоянная борьба со штурмовыми пехотными группами россиян, и реже – уничтожение их легкой техники. Уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.

За последнюю неделю в результате поисково-ударных действий зачищено от вражеских диверсионных групп 7,4 км кв. территории Покровского района.

"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", – подчеркнул главком.