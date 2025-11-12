Россия готовит штурм Мирнограда техникой. Под Покровском зачистили более 7 кв. км от ДРГ
Россияне готовятся штурмовать Мирноград со стороны Гродовки с помощью бронетехники. Также частично успешным был массированный штурм Покровска на легкой технике, сообщил 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск.
Несмотря на давление на оборону в Мирнограде, у врага не получается проникнуть в город. Логистика для украинских войск обеспечивается.
"В районе Мирнограда одна из бригад 7 корпуса ДШВ отражает атаки малых групп противника по два-четыре человека, которые круглосуточно пытаются инфильтроваться в юго-восточные окраины города. Враг для корректировки своего перемещения использует "Мавики", а для логистики – легкую технику, в частности мотоциклы", – отметили военные.
Штурм Покровска россияне осуществили на трассе Селидово-Покровск. Несмотря на частичный успех удалось уничтожить часть вражеской техники на подступах к городу, а еще часть – в самом Покровске.
Только в течение 11 ноября было уничтожено пять мотоциклов россиян и столько же авто. Также Силы обороны работают над уничтожением огневых позиций, которые противнику удалось за последние дни обустроить в отдельных кварталах Покровска.
Подразделение 7 корпуса ДШВ также сдерживает противника в Красном Лимане вместе со смежниками. По словам военных, этот населенный пункт россияне рассматривают как плацдарм для штурма Мирнограда с севера. Уничтожение оккупантов продолжается.
Главком Александр Сырский сообщил, что посетил Покровское направление. Здесь по-прежнему фиксируется наибольшее количество ежедневных штурмов врага и сосредоточена значительная часть его группировки, задействованной в целом в войне против Украины.
"Нашими основными задачами остаются постепенное взятие под контроль определенных районов, поддержка и защита имеющихся логистических путей, а также организация дополнительных – для своевременного обеспечения наших защитников всем необходимым и бесперебойной эвакуации раненых", – сказал Сырский.
Он сообщил, что на подступах и непосредственно в Покровске продолжается постоянная борьба со штурмовыми пехотными группами россиян, и реже – уничтожение их легкой техники. Уничтожение врага продолжается и на прилегающем Очеретинском направлении.
За последнюю неделю в результате поисково-ударных действий зачищено от вражеских диверсионных групп 7,4 км кв. территории Покровского района.
"О контроле россиян над городом Покровск или оперативном окружении группировки Сил обороны Украины речь не идет", – подчеркнул главком.
- 11 ноября стало известно, что в Запорожской области ВСУ отошли с позиций из-за активных обстрелов россиян, но в Купянске ситуация стала легче.
- 12 ноября Полк "Скала" показал видео ближнего боя и зачистки Покровска от россиян. Только одна группа бойцов полка за этот выход уничтожила пятерых оккупантов.
