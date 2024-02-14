NBC: Спікер Палати Джонсон просить зустрічі з Байденом через допомогу Україні. Той відмовляє

Майк Джонсон та Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Спікер Палати представників США Майк Джонсон просить про особисту зустріч із президентом Джо Байденом перед винесенням до зали на голосування питання продовження допомоги Україні. Про це повідомив канал NBC News із посиланням на оточення політика.

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За словами співрозмовників, Джонсон та його співробітники кілька разів просили про зустріч із Байденом перед розглядом нової допомоги Україні. Останнє прохання надійшло трохи більше ніж тиждень тому.

Лідер більшості Республіканської партії у Палаті Стів Скаліс заявив, що Байден відмовляється зустрічатися з Джонсоном.

"Зрештою двоє можуть дійти згоди, яка може стати законом. І все ж таки президент відмовляється навіть зустрічатися. Тому він не може сказати, що серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб дійти згоди", – сказав законодавець.

Неназваний представник Білого дому заявив, що Джонсон виявляв непослідовну позицію щодо безпеки кордону.

"Ця мова тіла каже: я знаю, що перебуваю у скрутній ситуації. Будь ласка, виручіть мене", – наголосив співрозмовник NBC у Демократичній партії.

Раніше Байден закликав Джонсона "негайно" поставити на голосування законопроєкт щодо допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню.

13 лютого Сенат США у фінальному голосуванні підтримав законопроєкт про іноземне фінансування, який передбачає $60,06 млрд на підтримку України, зокрема $7,85 млрд на пряму бюджетну допомогу.

Результати голосування – 70 "за", 29 "проти". Розгляд цього питання тривав з 8 лютого.

Оскільки Конгрес досі не міг затвердити пакет допомоги Україні у розмірі $60 млрд, США довелося припинити постачання боєприпасів та ракет для ЗСУ.

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