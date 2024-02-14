NBC: Спикер Палаты Джонсон просит встречи с Байденом из-за помощи Украине. Тот отказывает

Джонсон хочет провести личную встречу с Байденом перед голосованием за новую военную помощь Украине

Майк Джонсон и Джо Байден (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон просит о личной встрече с президентом Джо Байденом перед вынесением в зал на голосование вопроса продолжения помощи Украине. Об этом сообщил канал NBC News со ссылкой на окружение политика.

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По словам собеседников, Джонсон и его сотрудники несколько раз просили о встрече с Байденом перед рассмотрением новой помощи Украине. Последняя просьба поступила чуть больше недели назад.

Лидер большинства Республиканской партии в Палате Стив Скэлис заявил, что Байден отказывается встречаться с Джонсоном.

"В конечном итоге двое могут прийти к соглашению, которое может стать законом. И все же президент отказывается даже встречаться. Поэтому он не может сказать, что серьезно относится к Украине или границе, когда он отказывается встретиться со спикером, чтобы прийти к соглашению", — сказал законодатель.

Неназванный представитель Белого дома заявил, что Джонсон проявлял непоследовательную позицию в вопросе безопасности границы.

"Этот язык тела говорит: я знаю, что нахожусь в трудной ситуации. Пожалуйста, выручите меня", — подчеркнул собеседник NBC в Демократической партии.

Ранее Байден призвал Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании, который предусматривает $60,06 млрд в поддержку Украины, в том числе $7,85 млрд на прямую бюджетную помощь.

Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

Поскольку Конгресс до сих пор не мог утвердить пакет помощи Украине в размере $60 млрд, США пришлось прекратить поставки боеприпасов и ракет для ВСУ.

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