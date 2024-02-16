Палата представителей ушла в отпуск до 28 февраля. Белый дом: Джонсон укрепляет усилия РФ

По данным The Hills, Палата представителей Конгресса не сможет проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине до конца февраля

Майк Джонсон (Фото: ЭРА/WILL OLIVER)

Палата представителей США решила уйти на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав за законопроект по финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Спикер Белого дома Эндрю Бейтс в служебной записке, с которой ознакомилось издание The Hill, заявил, что республиканец Майк Джонсон сокращает время и уходит на каникулы "вместо того, чтобы положить конец ущербу, который он наносит нашей национальной безопасности".

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По данным издания, согласно календарю заседаний Палаты представителей Конгресса, после 15 февраля и до конца месяца не запланировано никаких слушаний. Таким образом, этот орган не сможет проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и союзникам США в Азиатско-Тихоокеанском регионе на общую сумму $95,3 млрд, из которых Украине предполагалось передать $60 млрд.

Бейтс подчеркнул в своей записке, что "вместо того, чтобы прекратить свою политизацию безопасности страны, спикер Джонсон режет и убегает, отправляя Палату представителей на досрочные, незаслуженные каникулы, поскольку он продолжает укреплять кровавые военные усилия России и иранский режим".

По мнению представителя Белого дома, "каждый день, когда спикер Джонсон вызывает ухудшение нашей национальной безопасности – Америка проигрывает".

"И каждый день, когда он откладывает чистое голосование, позиция республиканцев в Конгрессе с американским народом падает. Бегство на досрочные каникулы только усугубляет обе проблемы", – сказал Бейтс.

Он отметил, что американцы "возмущены вредом, который спикер Джонсон наносит национальной безопасности Америки во имя политики, как доказали избиратели в Нью-Йорке".

13 февраля Сенат США в финальном голосовании поддержал законопроект об иностранном финансировании. Результаты голосования – 70 "за", 29 "против". Рассмотрение этого вопроса длилось с 8 февраля.

14 февраля президент США Джо Байден призвал Джонсона "немедленно" поставить на голосование законопроект о помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

Однако Джонсон заявил, что сенатскому законопроекту не хватает более жестких мер по безопасности границ и пока не будет выносить на голосование вопрос продолжения военной и финансовой помощи Украине.

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