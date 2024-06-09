В Ірані визначили шістьох кандидатів у президенти після загибелі Раїсі

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Стали відомі імена кандидатів, допущених до участі в президентських виборах в Ірані після загибелі президента країни Ібрагіма Раїсі минулого місяця. Список опублікувало іранське агентство Мехр.

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Вибори заплановані на 28 червня, за посаду президента змагатимуться:

→ колишній депутат іранського парламенту Масуд Пезешкіан;

→ колишній глава МВС та ексміністр юстиції Мостафа Пур Мохаммаді;

→ Саїд Джалілі, який обіймав посаду голови адміністрації вищого керівника, а пізніше – заступника міністра закордонних справ у країнах Європи та Америки;

→ чинний мер Тегерана Аліреза Закані, який двічі оголошував про бажання балотуватися на посаду президента країни у 2013 та 2017 роках, але обидва рази був дискваліфікований Радою вартових конституції, а також був кандидатом на президентських виборах 2021 року, але зняв свою кандидатуру на користь Ібрахіма Раїсі;

→ Амір Хоссейн Газізаде-Хашемі, який вже балотувався у 2021 році, отримавши трохи більш як 1 млн голосів;

→ колишній мер Тегерана, ексначальник поліції Ірану та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Колаж – MNА

Увечері 19 травня 2024 року гелікоптер Bell 212 з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Аміром-Абдуллахіаном розбився, коли перетинав гірську місцевість у щільному тумані. "Верховний лідер" Ірану Алі Хаменеї у телеефірі заявив, що "жодного порушення" у державних справах через ситуацію не станеться.

Зранку 20 травня рятувальники виявили уламки гелікоптера у горах неподалік Азербайджану – він вигорів вщент, жоден з членів екіпажу не вижив, серед них і Раїсі.

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