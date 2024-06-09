В Иране определили шестерых кандидатов в президенты после гибели Раиси

Опубликован список из шести кандидатов на должность нового лидера Ирана

Иллюстративное фото: Unsplash

Стали известны имена кандидатов, допущенных к участию в президентских выборах в Иране после гибели президента страны Ибрагима Раиси в прошлом месяце. Список опубликовало иранское агентство Мехр.

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Выборы запланированы на 28 июня, за пост президента будут соревноваться:

→ бывший депутат иранского парламента Масуд Пезешкиан;

→ бывший глава МВД и экс-министр юстиции Мостафа Пур Мохаммади;

→ Саид Джалили, занимавший пост главы администрации высшего руководителя, а позже – заместителя министра иностранных дел в странах Европы и Америки;

→ действующий мэр Тегерана Алиреза Закани, который дважды объявлял о желании баллотироваться на пост президента страны в 2013 и 2017 годах, но оба раза был дисквалифицирован Советом стражей конституции, а также был кандидатом на президентских выборах 2021 года, но снял свою кандидатуру;

→ Амир Хоссейн Газизаде-Хашеми, уже баллотировавшийся в 2021 году, получив чуть более 1 млн голосов;

→ бывший мэр Тегерана, экс-начальник полиции Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Вечером 19 мая 2024 года вертолет Bell 212 с президентом Ирана Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдуллахианом разбился, пересекая горную местность в сильном тумане. "Верховный лидер" Ирана Али Хаменеи в телеэфире заявил, что "никакого нарушения" в государственных делах из-за ситуации не произойдет.

Утром 20 мая спасатели обнаружили обломки вертолета в горах неподалеку от Азербайджана – он выгорел дотла, ни один из членов экипажа не выжил, среди них и Раиси.

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