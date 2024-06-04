США и ЕС ввели санкции против иранских производителей беспилотников

Они касаются четырех компаний и одного физического лица, заявили в Госдепе США

Иранский дрон-камикадзе (Фото: Pacific Press)

США объявили о введении санкций против предприятий, связанных с разработкой, производством и распространением беспилотных летательных аппаратов, которые иранский режим предоставляет России для войны против Украины. Об этом сообщил Государственный департамент США.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По информации ведомства, санкции вводятся против четырех иранских юридических лиц и одного физического лица. Речь идет о четырех иранских организациях, связанных с компанией Rayan Roshd Afzar, внесенной в список США, а также руководителем Iran Aviation Industries Organisation, дочерней компанией Министерства обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана, контролирующей производителей дронов, в частности Iran Aircraft. Manufacturing Industrial Company и Qods Aviation Industries.

В заявлении Госдепартамента отметили, что новые ограничения были введены одновременно с введением санкций Европейским Союзом против физических и юридических лиц, вовлеченных в индустрию беспилотников Ирана.

"Мы аплодируем первому использованию новых полномочий ЕС по санкциям, нацеленным на дестабилизационное поведение Ирана и поддержку терроризма на Ближнем Востоке", – говорится в сообщении.

9 июня 2023 года разведка США заявила о том, что Иран поставлял в Россию материалы для строительства завода по производству дронов, который должен быть размещен в "Алабуге".

В конце июля росСМИ "Протокол" опубликовало расследование о производстве иранских "шахедов" в российском Татарстане.

17 августа The Washington Post обнародовал информацию о том, что Россия с помощью Ирана планирует изготовить 6000 дронов к 2025 году. Согласно данным, производство "шахедов" будет проходить в "Алабуге".

В ноябре стало известно, что Россия продолжает строить завод по производству иранских дронов Shahed, однако западные страны не наложили санкций на владельца предприятия.

2 апреля 2024 года беспилотники ГУР атаковали российский завод по производству "шахедов", расположенный в городе Елабуга в Татарстане, в результате чего производственные мощности предприятия получили серьезные повреждения.

Читайте также: Российская "Алабуга" в Татарстане планирует ежегодно производить 6000 "шахедов" – WSJ