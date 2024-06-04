США та ЄС запровадили санкції проти іранських виробників безпілотників

Вони стосуються чотирьох компаній і однієї фізичної особи, заявили в Держдепі США

Іранський дрон-камікадзе (Фото: Pacific Press)

США оголосили про запровадження санкцій проти підприємств, пов’язаних із розробкою, виробництвом і розповсюдженням безпілотних літальних апаратів, які іранський режим надає Росії для війни проти України. Про це повідомив Державний департамент США.

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За інформацією відомства, санкції запроваджують проти чотирьох іранських юридичних осіб і однієї фізичної особи. Йдеться про чотири іранські організації, пов’язані з компанією Rayan Roshd Afzar, внесеною до списку США, а також керівником Iran Aviation Industries Organisation, дочірньою компанією Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану, яка контролює виробників дронів, зокрема Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

У заяві Держдепартаменту зазначили, що нові обмеження були запроваджені одночасно із введенням санкцій Європейським Союзом проти фізичних і юридичних осіб, залучених до індустрії безпілотників Ірану.

"Ми аплодуємо першому використанню нових повноважень ЄС щодо санкцій, націлених на дестабілізаційну поведінку Ірану й підтримку тероризму на Близькому Сході", – йдеться у повідомленні.

9 червня 2023 року розвідка США заявила про те, що Іран постачав у Росію матеріали для будівництва заводу з виробництва дронів, який мав бути розміщений в "Алабузі".

Наприкінці липня росЗМІ "Протокол" опублікувало розслідування про виробництво іранських "шахедів" у російському Татарстані.

17 серпня The Washington Post оприлюднив інформацію про те, що Росія за допомогою Ірану планує виготовити 6000 дронів до 2025 року. Згідно з даними, виробництво "шахедів" відбуватиметься в "Алабузі".

У листопаді стало відомо, що Росія продовжує зводити завод із виробництва іранських дронів Shahed, проте західні країни не наклали санкцій на власника підприємства.

2 квітня 2024 року безпілотники ГУР атакували російський завод із виробництва "шахедів", розташований у місті Єлабуга в Татарстані, внаслідок чого виробничі потужності підприємства зазнали серйозних пошкоджень.

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