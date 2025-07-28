Признание состоится, если это будет способствовать прорыву в мирном урегулировании конфликта с Израилем, заявил министр Рейнольдс

Джонатан Рейнольдс (Фото: EPA)

Великобритания может официально признать палестинское государство до завершения полномочий нынешнего парламента, которые продлятся до 2029 года. Об этом заявивил министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс в эфире Sky News.

По его словам, правительство хочет признать Палестину как государство, если это будет способствовать прорыву в мирном процессе между Израилем и палестинцами.

"В этом парламенте – да, если это обеспечит прорыв, который нам нужен", – сказал министр в ответ на вопрос о возможности признания.

В то же время он подчеркнул, что решение должно быть взвешенным и эффективным.

"Мы можем сделать это только один раз. Если мы сделаем это символически, не положим конец этому конфликту, то куда нам двигаться дальше?" – отметил Рейнольдс.

Справка В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины. В 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины.