Министр Рейнольдс: Британия может признать Палестинское государство до 2029 года
Великобритания может официально признать палестинское государство до завершения полномочий нынешнего парламента, которые продлятся до 2029 года. Об этом заявивил министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс в эфире Sky News.
По его словам, правительство хочет признать Палестину как государство, если это будет способствовать прорыву в мирном процессе между Израилем и палестинцами.
"В этом парламенте – да, если это обеспечит прорыв, который нам нужен", – сказал министр в ответ на вопрос о возможности признания.
В то же время он подчеркнул, что решение должно быть взвешенным и эффективным.
"Мы можем сделать это только один раз. Если мы сделаем это символически, не положим конец этому конфликту, то куда нам двигаться дальше?" – отметил Рейнольдс.
СправкаВ 1988 году Палестина, которая частично оказалась под контролем Израиля, объявила о независимости. Сейчас ее признали более 140 из 193 стран-членов ООН, в том числе и Украина. Из европейских государств независимость Палестины признают также Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. Ни одна из стран G7 не признала независимость Палестины.
- 24 июля президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину и он намерен объявить об этом на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- 25 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху осудил решение Макрона признать Палестинское государство. Госсекретарь США Марко Рубио также высказался против.
- 26 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана обеспечения длительной безопасности для палестинцев и израильтян.
Комментарии (0)