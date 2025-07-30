CBC News: Канада теж розглядає визнання Палестини як держави

На 30 липня заплановано зустріч прем'єра з кабміном, на якій обговорять ситуацію на Близькому Сході

Марк Карні (Фото: x.com/MarkJCarney)

Канада на ряду з іншими країнами розглядає можливість визнання Палестинської держави. Про це CBC News повідомили неназвані співрозмовники в уряді.

За їхніми словами, ймовірне визнання супроводжуватиметься певними умовами.

Остаточного рішення ще не ухвалено. Очікується, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні 30 липня проведе засідання кабінету міністрів, на якому обговорить ситуацію на Близькому Сході.

29 липня Карні обговорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером гуманітарну кризу в секторі Гази, а також рішення країни визнати Палестину вже у вересні 2025 року у разі, якщо Ізраїль не вирішить ситуацію в Газі.