CBC News: Канада теж розглядає визнання Палестини як держави
Канада на ряду з іншими країнами розглядає можливість визнання Палестинської держави. Про це CBC News повідомили неназвані співрозмовники в уряді.
За їхніми словами, ймовірне визнання супроводжуватиметься певними умовами.
Остаточного рішення ще не ухвалено. Очікується, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні 30 липня проведе засідання кабінету міністрів, на якому обговорить ситуацію на Близькому Сході.
29 липня Карні обговорив із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером гуманітарну кризу в секторі Гази, а також рішення країни визнати Палестину вже у вересні 2025 року у разі, якщо Ізраїль не вирішить ситуацію в Газі.
- 25 липня президент Емманюель Макрон заявив, що Франція визнає Палестину і він має намір оголосити про це на сесії Генеральної Асамблеї ООН у вересні.
- 26 липня Стармер заявляв, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
- Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс заявляв 28 липня, що Британія може визнати Палестинську державу до 2029 року за умови, що це сприятиме прориву в мирному процесі між Ізраїлем і палестинцями.
Коментарі (0)