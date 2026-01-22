Трамп пояснив, чому запросив Путіна до Ради миру. Визнав, що у списку є "суперечливі люди"

Американський президент заявив, що російський диктатор нібито погодився долучитися до Ради миру

Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче бачити у Раді миру людей, які "володіють владою" та "контролюють ситуацію". Про це він сказав, пояснюючи, чому надіслав запрошення російському диктатору Володимиру Путіну, цитує телекомпанія CNN.

Трамп заявив у середу, що Путін погодився приєднатися до запропонованої ним Ради миру, органу, призначеного для нагляду за реконструкцією Гази.

У американського президента запитали, чому він вирішив запросити російського диктатора.

"Тому, що ми хочемо, щоб усі були. Ми хочемо, щоб усі були країни, де люди контролюють ситуацію, люди мають владу, таким чином у нас ніколи не буде проблем", – сказав Трамп.

Він додав, що це найкраща рада, яку коли-небудь створювали. Американський президент визнав, що запрошення Путіна може викликати суперечки.

"Так, я маю кілька суперечливих людей у ньому, але це люди, які виконують свою роботу. Отже, його запросили. Він прийняв запрошення", – резюмував він.

Раніше цього самого дня на засіданні Ради безпеки Росії Путін не підтвердив свій намір увійти до Ради миру, але заявив, що Міністерство закордонних справ "вивчить документи" та "проконсультується зі стратегічними партнерами".

Він також запропонував використати заморожені на Заході російські активи для оплати збору у розмірі $1 млрд за постійне місце у Раді миру.