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Ким Чен Ын отправил Путину миллион снарядов, их хватит на два месяца – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 13:35
Ким Чен Ын отправил Путину миллион снарядов, их хватит на два месяца – Bloomberg - Фото
Сергей Шойгу и Ким Чен Ын (Фото: EPA)

Северная Корея отправила в Россию более миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщили на закрытом брифинге для парламентариев разведслужбы Южной Кореи, сообщает Bloomberg.

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Как сообщил журналистам присутствовавший на брифинге Ю Сан Бом, член парламентского комитета по разведке, Национальная разведывательная служба считает, что Северная Корея уже передала  РФ более 1 млн артиллерийских снарядов, которые Россия намерена использовать в Украине. С августа было осуществлено около 10 поставок оружия из Северной Кореи в Россию.

Переданного количества снарядов армии Росси хватит примерно на два месяца обстрелов, считают военные. 

По данным разведки, Северная Корея также направила в Россию советников по использованию боеприпасов.

В конце июля 2023 года в Пхеньян ездил глава военного ведомства России Сергей Шойгу. Он встретился с местным коллегой Кан Сун Намом и диктатором Ким Чен Ыном.

После этого Госдеп США сообщил, что Россия намерена заключить соглашение с режимом Ким Чен Ына об импорте северокорейского оружия. США пытаются санкциями сорвать поставку оружия из КНДР в Россию.

  • 13 октября представитель администрации президента США Джо Байдена Джон Кирби заявил, что Северная Корея перевезла в Россию более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.
  • По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
  • По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор Ким Чен Ын провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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Сергей Бережной
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