За сутки оккупанты больше всего штурмовали под Лиманом и Авдеевкой: по 21 атаке – карта

Фото: Антон Шевелев / Минобороны

Российские захватчики на протяжении суток атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Всего за сутки произошло 92 боестолкновения. Это меньше, чем вчера: тогда произошло 126.

На Купянском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили 21 атаку захватчиков в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Григоровки Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 12 атак россиян возле населенных пунктов Богдановка и Клещеевка Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 21 атаку оккупантов в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 8 атак вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 20 атак.

Карта: Deepstate

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили атаку россиян южнее Золотой Нивы Донецкой области.

Карта: Deepstate

На Запорожском направлении Силы обороны отразили четыре атаки оккупантов в районе Работино и западнее Вербового Запорожской области.

Карта: Deepstate

На Херсонском направлении украинские защитники удерживают позиции и отбивают штурмы войск захватчиков – россияне без успеха совершили два штурмовых действия.

Карта: Deepstate

Авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и по двум зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по двум пунктам управления, двум районам сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам захватчиков.

С самого утра Россия наносит массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике.

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