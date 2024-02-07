Силы обороны ликвидировали 890 оккупантов, уничтожили 29 единиц бронетехники, 20 артсистем
Силы обороны ликвидировали 890 российских оккупантов, уничтожили 22 бронемашины, семь танков и 20 артиллерийских систем захватчиков. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян на 7 февраля 2024 года ориентировочно составили:
– личного состава – около 391 470 (+890);
– танков – 6372 (+7);
– боевых бронированных машин – 11 879 (+22);
– артиллерийских систем – 9387 (+20);
– РСЗО – 980 (+1);
– средств ПВО – 665 (+0);
– самолетов – 332 (+0);
– вертолетов – 324 (+0);
– БпЛА оперативно-тактического уровня – 7177 (+4);
– крылатых ракет – 1849 (+1);
– кораблей / катеров – 24 (+0);
– подводных лодок – 1(+0);
– автомобильной техники и автоцистерн – 12 486 (+33);
– специальной техники – 1497 (+1).
- С самого утра Россия наносит массированную ракетно-дроновую атаку по Украине – ее ход в хронике.
- Российские захватчики на протяжении суток атаковали на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях.
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