"Вперше за довгий час". Росіяни атакували Харків дроном – троє поранених, є пошкодження

Попередньо, загарбники били БпЛА "Герань-2" – так росіяни маркують зібрані у РФ іранські дрони Shahed

Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни атакували Харків дроном – постраждали троє мирних жителів, повідомила обласна прокуратура.

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Мер міста Ігор Терехов заявив, що окупанти вперше за тривалий час використали саме цей тип озброєння.

За даними правоохоронців, близько 16:45 окупанти атакували Харків безпілотниками – зафіксовано влучання дрона в дорожнє покриття у Шевченківському районі міста.

Попередньо, загарбники били БпЛА "Герань-2" – так росіяни маркують зібрані у РФ іранські дрони Shahed.

Поранення та гостру реакцію на стрес отримали троє цивільних, пошкоджено скління прилеглих багатоповерхових житлових будинків, магазину й навчального закладу, також пошкоджено дві цивільні машини, зазначили правоохоронці.

Відкрито справу за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура