"Вперше за довгий час". Росіяни атакували Харків дроном – троє поранених, є пошкодження
Росіяни атакували Харків дроном – постраждали троє мирних жителів, повідомила обласна прокуратура.
Мер міста Ігор Терехов заявив, що окупанти вперше за тривалий час використали саме цей тип озброєння.
За даними правоохоронців, близько 16:45 окупанти атакували Харків безпілотниками – зафіксовано влучання дрона в дорожнє покриття у Шевченківському районі міста.
Попередньо, загарбники били БпЛА "Герань-2" – так росіяни маркують зібрані у РФ іранські дрони Shahed.
Поранення та гостру реакцію на стрес отримали троє цивільних, пошкоджено скління прилеглих багатоповерхових житлових будинків, магазину й навчального закладу, також пошкоджено дві цивільні машини, зазначили правоохоронці.
Відкрито справу за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.
- Вранці у вівторок, 5 листопада, росіяни завдали удару по Запоріжжю, унаслідок чого є загиблі й поранені.