"Впервые за долгое время". РФ атаковала Харьков дроном – трое раненых, есть повреждения

Предварительно захватчики били БпЛА "Герань-2" – так россияне маркируют собранные в РФ иранские дроны Shahed

Фото: Харьковская областная прокуратура

Россияне атаковали Харьков дроном – пострадали трое мирных жителей, сообщила областная прокуратура.

Мэр города Игорь Терехов заявил, что оккупанты впервые за длительное время использовали именно этот тип вооружения.

По данным правоохранителей, около 16:45 оккупанты атаковали Харьков беспилотниками – зафиксировано попадание дрона в дорожное покрытие в Шевченковском районе города.

Предварительно, захватчики ударили БпЛА "Герань-2" – так россияне маркируют собранные в РФ иранские дроны Shahed.

Ранения и острую реакцию на стресс получили трое гражданских, повреждено остекление близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждены две гражданские машины, отметили правоохранители.

Открыто дело по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура

Фото: Харьковская областная прокуратура