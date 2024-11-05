"Впервые за долгое время". РФ атаковала Харьков дроном – трое раненых, есть повреждения
Россияне атаковали Харьков дроном – пострадали трое мирных жителей, сообщила областная прокуратура.
Мэр города Игорь Терехов заявил, что оккупанты впервые за длительное время использовали именно этот тип вооружения.
По данным правоохранителей, около 16:45 оккупанты атаковали Харьков беспилотниками – зафиксировано попадание дрона в дорожное покрытие в Шевченковском районе города.
Предварительно, захватчики ударили БпЛА "Герань-2" – так россияне маркируют собранные в РФ иранские дроны Shahed.
Ранения и острую реакцию на стресс получили трое гражданских, повреждено остекление близлежащих многоэтажных жилых домов, магазина и учебного заведения, также повреждены две гражданские машины, отметили правоохранители.
Открыто дело по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
- Утром во вторник, 5 ноября, россияне нанесли удар по Запорожью, в результате чего есть погибшие и раненые.