Оккупанты ударили по Николаеву: есть погибшая и раненые, в том числе дети

Иллюстративное фото: ГСЧС

Утром в воскресенье, 17 ноября, оккупанты нанесли удар по Николаеву, в результате чего есть погибшая и раненые. Об этом сообщили мэр областного центра Александр Сенкевич и глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По словам Сенкевича, россияне в очередной раз атаковали гражданскую инфраструктуру.

Есть попадания в жилой сектор. По предварительной информации, есть пострадавшие. Других деталей мэр города не привел.

В то же время Ким уточнил, что в результате атаки погибла женщина. Также известно о шести раненых – четырех взрослых и двух детях. Один ребенок госпитализирован, другому оказывается психологическая помощь, добавил он.

Вероятно, россияне ударили ударными беспилотниками. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о приближении дронов к Николаеву.

11 ноября россияне атаковали Николаев ударными дронами, в результате чего погибли пять человек.

В ночь на 16 ноября оккупанты выпустили по Украине более 80 беспилотников. 53 вражеских дрона были сбиты в 11 областях.